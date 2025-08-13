Un año ofreciendo las aventuras más intrépidas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Mr Shark Aventura Park de Valencia de Don Juan cumple un año como uno de los espacios de ocio más afianzados del municipio. Este espacio, ubicado en las instalaciones de las piscinas municipales, cuenta con el parque de aventura y tirolinas más grande del norte de España.

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, a través de la concejalía de Turismo y Desarrollo Local, dirigida por René Rodríguez, impulsa este parque gestionado por la empresa Guheco con el objetivo de convertirlo en un nuevo atractivo turístico para la localidad. Mr Shark Aventura Park ofrece retos para todas las edades, desde niños a partir de 4 años hasta adultos con un peso máximo de 100 kilos. Las instalaciones, modernas y seguras, cuentan con varios circuitos distribuidos en tres niveles que alcanzan los 7 metros de altura. El nivel verde está diseñado para los más pequeños, el nivel naranja es intermedio, y el nivel rojo está destinado a los más avanzados y atrevidos. Cada nivel incluye actividades que fomentan el desarrollo de diversas competencias físicas y mentales y cuentan con la mejor tecnología y equipo completo con arneses, cascos y una línea anticaídas de última generación a la que vas a estar siempre enganchado. El parque está equipado con la última tecnología en sistemas de seguridad, como mosquetones y poleas inteligentes, y ha sido montado y revisado por IMN, garantizando la máxima seguridad y calidad. Las entradas para Mr Shark Aventura Park se pueden adquirir a través de la web de Guheko, con precios que varían entre 12 y 18 euros, dependiendo del circuito elegido.

Mr Shark Aventura Park de Valencia de Don Juan cumple un año como uno de los espacios de ocio más afianzados del municipio. Este espacio, ubicado en las instalaciones de las piscinas municipales, cuenta con el parque de aventura y tirolinas más grande del norte de España.

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan, a través de la concejalía de Turismo y Desarrollo Local, dirigida por René Rodríguez, impulsa este parque gestionado por la empresa Guheco con el objetivo de convertirlo en un nuevo atractivo turístico para la localidad. Mr Shark Aventura Park ofrece retos para todas las edades, desde niños a partir de 4 años hasta adultos con un peso máximo de 100 kilos. Las instalaciones, modernas y seguras, cuentan con varios circuitos distribuidos en tres niveles que alcanzan los 7 metros de altura. El nivel verde está diseñado para los más pequeños, el nivel naranja es intermedio, y el nivel rojo está destinado a los más avanzados y atrevidos. Cada nivel incluye actividades que fomentan el desarrollo de diversas competencias físicas y mentales y cuentan con la mejor tecnología y equipo completo con arneses, cascos y una línea anticaídas de última generación a la que vas a estar siempre enganchado.

El parque está equipado con la última tecnología en sistemas de seguridad, como mosquetones y poleas inteligentes, y ha sido montado y revisado por IMN, garantizando la máxima seguridad y calidad. Las entradas para Mr Shark Aventura Park se pueden adquirir a través de la web de Guheko, con precios que varían entre 12 y 18 euros, dependiendo del circuito elegido.