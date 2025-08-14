Gastronomía y hermandad en la romería de Boínas

Un año más, como cada 15 de agosto, familias, amigos y vecinos de los pueblos del Torío se dan cita en una de las romerías más tradicionales de la zona para celebrar la festividad de la patrona de Matallana de Torío, la Virgen de Boínas.

Religión, gastronomía, música y artesanía se unen en una fiesta que este año incorpora en el prado cerca del río a un pulpeiro, que se suma a los típicos y tradicionales platos de escabeche y las más de 500 raciones de paella y sidra que prepara el ayuntamiento a un precio de 6 euros por ración, con pan y fruta incluido, para comer en el campo a partir de las tres de la tarde. La romería se celebra en Robles de la Valcueva y comienza a las 11.30 horas con una concentración en la plaza de pendones leoneses, un acto organizado por la Asociación de Pendones de León, para salir en procesión hasta la ermita con la imagen de la Virgen. Miles de romeros participan en este colorido recorrido procesional de tres kilómetros en los que durante la hora de caminata están acompañados por el grupo ‘Bandina Tradicional Xácara’ que ameniza el trayecto al son de la dulzaina y el tambor. Una vez alcanzado el destino, a las 12.45 horas, se oficia una Eucaristía en la ermita de Boínas para rendir culto a la patrona. Después del acto religioso, la fiesta popular.

Música y artesanía

Para amenizar la espera antes de la comida, a las 13.30 horas, Aira Da Pedra ofrece un concierto de música tradicional en un entorno habilitado y preparado para una jornada en la que los asistentes que podrán adquirir productos gastronómicos, como quesos, miel y panes, entre otros. La artesanía no puede faltar en una buena romería y en la de Boínas estarán en la esta fiesta siete artesanos que demostrarán las habilidades en oficios tradicionales, entre los que se encuentra el conocimiento del vidrio, la madera o el barro.

A las tres de la tarde, hora de comer. Este año la romería incorpora un aliciente gastronómico con la degustación también pulpo, preparado por un pulpeiro en el mismo lugar de la fiesta. Tras el descanso gastronómico, a las 17.00 horas se reanuda la diversión con un concurso de bolos leoneses por parejas, que repartirá 1.000 euros en distintos premios. También habrá concurso de rana, otro clásico de las fiestas populares. A esa misma hora, a las 17.00, tendrá lugar el rezo del rosario en la ermita, para continuar con el sacramento de la unción de los enfermos. Y la fiesta sigue a las 18.00 horas con el espectáculo ecuestre ‘Flamenqus’, Embrujo de Castilla. Los domadores y los equinos harán las delicias de los aficionados a este tipo de espectáculos en el que los animales se muestran en su máximo esplendor. A las 19.30 horas, última actuación que anticipa el fin de la fiesta con un concierto de The Lighthouse Keeper, tras el que se cerrará la puerta de la ermita a las 20.30 horas, para los que alargan la jornada hasta el final. Pero la diversión continúa en Robles de la Valcueva con el grupo Cañón que seguirá con la celebración en la plaza para recibir con música el nuevo día de fiestas de San Roque, que se celebra el 16 de agosto.

«Típica e imprescindible»

El alcalde de Matallana de Torío, José García, califica de «típica e imprescindible» rdys romería tan tradicional que reúne a miles de personas. «Un día en el que las familias de la zona se reencuentran en un paraje excepcional donde está la ermita de la Virgen, al lado del río,. Allí habilitamos aparcamientos para el acceso de todas las personas que quieran acompañarnos en una jornada en la que se encontrarán con puestos de venta tradicional, demostración de oficios, concursos de bolos, sidra, escabeche y paella. Y este año, además, pulpo. No se lo pueden perder».