La cerveza se santifica en Laguna de Negrillos

Laguna de Negrillos se prepara para acoger, por cuarto año consecutivo, la Feria de la Cerveza Artesana, una cita que se ha convertido en todo un referente para los amantes del lúpulo, la gastronomía callejera y la música en directo. El evento tendrá lugar los próximos 15 y 16 de agosto de 2025 en el Parque de la Explanada de la Casa de Cultura, con un programa repleto de actividades para todas las edades. Organizada por el Ayuntamiento de Laguna de Negrillos y la Asociación de Cerveceros Caseros Leoneses, la feria reunirá a destacadas cerveceras artesanas como La Fábrica de Oro, Asturias Brewing Company, Sevebrau, Cervecería Valles del Lúpulo y Meleiga. La propuesta se completa con foodtrucks, conciertos, sorteos, hinchables infantiles y un área destinada a autocaravanas, caravanas y campers para facilitar la asistencia de visitantes de fuera de la localidad.

La programación arrancará el viernes 15 a las 19.30 horas con la inauguración y apertura oficial de la feria, dando paso a una tarde-noche de degustaciones y ambiente festivo. El plato fuerte de la jornada llegará a las 23.30 horas con el concierto del grupo Los Barbudos, que pondrá ritmo a la primera velada. El sábado 16 las actividades comenzarán a las 12.30 horas con la reapertura de los expositores cerveceros. A las 13.00 horas, el público infantil podrá disfrutar de juegos tradicionales y una divertida sesión de tiro con arco. Media hora más tarde, a las 13:30 horas, será el turno de la Hora del Vermut, un momento ideal para degustar cerveza artesana acompañada de música en directo y las propuestas gastronómicas de los foodtrucks. Por la tarde, a las 18.00 horas, los más pequeños volverán a ser protagonistas con la apertura de los hinchables infantiles. La música regresará a las 20:00 horas de la mano del dúo Dabutti, que ofrecerá un concierto para todos los públicos.La feria se despedirá a la medianoche con el sorteo de obsequios, la entrega del premio a la cervecera mejor valorada y la clausura oficial del evento, poniendo el broche final a dos días de celebración, sabor y cultura cervecera. Con esta propuesta, Laguna se consolida como un punto de encuentro imprescindible para los aficionados a la cerveza artesana, ofreciendo un ambiente familiar, buena música y una cuidada selección de productores que harán las delicias de los asistentes. La repetición de esta iniciativa revela su aceptación creciente en el municipio y el concejal, Ángel Amez, destaca que este año se espera la visita de más de 2.000 personas. El edil subraya el éxito de un evento que cada año atrae a más personas para disfrutar de una jornada caracterizada por la diversión en un entorno agradable y festivo. Y es que Laguna de Negrillos es una localidad rica en patrimonio y tradiciones. El principal elemento de atracción turística es el Castillo-Alcázar de los Quiñones, que cuenta con una torre del homenaje transformada recientemente en mirador y espacio museístico. Además, el entorno natural también es un atractivo para visitantes con rutas senderistas como la Ronda o Laguna Vela 2.0 y rutas de bicicleta que conectan con pueblos cercanos.