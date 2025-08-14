El incendio al sur de León, "contenido" y con un perímetro de 180 kilómetros

Con el pesar por la segunda víctima mortal en la provincia en el incendio de Nogarejas (Jaime Aparicio, que luchaba contra el fuego contra Abel Ramos), y el temor por la evolución de los otros tres heridos leoneses (dos de ellos en estado crítico, uno con evolución desfavorable; y otro que se ha trasladado al centro de quemados de Getafe), los doce incendios que asolan la provincia esta mañana avanzan en distintos frentes, mientras otros logran controlarse.

"La noche ha permitido trabajar bien", ha señalado esta mañana el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, que matizó que pese a la "efectividad de las medidas adoptadas" preocupan sobre todo los fuegos de Anllares y Fasgar en la zona de Palacios del Sil, y el de Boca de Huérgano y Barniedo de la Reina que se originó esta madrugada, y que afecta al Parque Regional de Montaña de Riaño y Mampodre.

Diego, que compareció junto al subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz, señaló que en el más grande de los incendios, el que se inició en Molezuelas y pasó a Castrocalbón, obligando a desalojar una treintena de localidades de Valdería y Valduerna, se ha logrado contener el perímetro, que es de 180 kilómetros. De momento no tiene llamas, pero el riesgo de reproducción en las próximas horas "es muy alto".

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) trabaja en comenzar el realojo de algunas de las poblaciones de Valdería y Valduerna a lo largo de esta tarde, y se prevé que alrededor de quince pueblos puedan ser ocupados de nuevo.

Además de los del sur de León, permanecen desalojados en El Bierzo tres pueblos por el incendio de Llamas de Cabrera, además de confinados los vecinos de Peñalba de Santiago y los de Pombriego como prevención por los cortafuegos que se realizan para frenar la lengua de llamas que avanza hacia el pueblo.

En El Bierzo

Por lo que se refiere a los incendios de Yeres y Llamas de La Cabrera, que se han unido y ya son un solo frente, el delegado señaló que la situación se ha normalizado. El fuego avanza hacia Pombriego, donde se realizan operaciones técnicas de freno; y el sector de Llamas tiene una lengua hacia Montes de Valdueza y Peñalba de Santiago que "se ha contenido".

Este incendio "preocupa", aunque avanza lento y se le están dedicando "muchos medios".

Otro de los incendios más virulentos es el de Orallo, que de momento no exige evacuaciones y en el que han sido efectivos los cortafuegos que se han realizado durante la noche. "Es un incendio lento, pero que puede complicarse porque se espera viento y mucho calor". Ayer se descartó la evacuación de Valdeprado.

En la provincia

El incendio de Fasgar, que partió de Murias de Paredes, tiene una lengua que avanza hacia Salientes, y en el que el operativo leonés ha contado con la colaboración de Asturias. Se ha subido de nivel 1 a 2. Ha mejorado sin embargo el de Paradiña, cuyo perímetro permanece estable y sin llamas.

En el de Anllares, que está en nivel 2, la evolución "no es favorable y nos preocupa mucho". A lo largo de esta jornada actuarán sobre todo medios aéreos sobre él. En cuanto a Vega de Valcarce, el nivel ahora es cero.

También preocupa la evolución del incendio de Pardesivil en La Vecilla, aunque el perímetro está a estas horas sin llama y contenido.

El último de los fuegos declarados es el de Barniedo de la Reina, que está en nivel uno por su cercanía al parque natural. Se trata de una zona muy alta de montaña, con difícil acceso para la maquinaria, y en el que actúan medios aéreos. "Este incendio durará tiempo, porque no es fácil actuar sobre él y la situación que se prevé es desfavorable".