Reabiertas las carreteras de la Valdería

El portavoz del Puesto de Mando Avanzado del incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que saltó a la provincia de León para afectar severamente a la comarca de la Valdería, confirmó en su comparecencia de la tarde de este jueves la apertura de las carreteras de la zona que permanecían cortadas.

Además, después de otra intensa jornada de trabajo de los efectivos que luchan contra el fuego, cuyo perímetro alcanza los 120 kilómetros de longitud, se prevé que “si no hay sustos durante la noche” el día de mañana pueda conseguirse una “buena evolución” del siniestro, que mantiene el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR).