Los dulces del cielo se hacen carne en Gradefes

Gradefes acoge hoy la IX edición de su ya emblemática Feria de Dulces del Convento, un evento que reúne a comunidades monásticas y artesanos reposteros para ofrecer al público un viaje por los sabores más tradicionales y la cultura conventual y que está financiado por la Junta de Castilla y León. La jornada comenzará a las 10:00 horas con la apertura oficial de la feria, que tendrá como escenario el Monasterio de Santa María la Real, joya arquitectónica y patrimonial de la zona. Durante la mañana se organizarán visitas guiadas gratuitas a este histórico monasterio. La jornada culminará a las 20.00 horas con un Concierto Medieval Teatralizado a cargo de Magdalia Medieval, bajo el título Arte, música y patrimonio, que se celebrará en el propio monasterio. La feria contará con la participación de numerosas comunidades religiosas de toda España, como las Carmelitas Descalzas de León, las Clarisas de Calabazanos (Palencia), las Clarisas de Santa Isabel (Segovia), las Dominicas de Toro (Zamora) o las Jerónimas de Badajoz, entre muchas otras. También estarán presentes monasterios de otras provincias como Zaragoza, Salamanca, Burgos, Navarra o La Rioja, reforzando el carácter nacional del evento.

Junto a los conventos, se sumarán productores y artesanos como Atrapando Sueños, Miel Hadas del Bosque o Chocolates Artesanos Maio, que aportarán un toque de creatividad y modernidad a la tradición repostera. Organizada por el Ayuntamiento de Gradefes con la colaboración de la Junta de Castilla y León, la Diputación de León y el Instituto Leonés de Cultura, esta feria se ha convertido en un referente gastronómico y cultural, ofreciendo no solo una oportunidad de degustar y adquirir dulces únicos, sino también de conocer el rico patrimonio histórico de la zona. En palabras de los organizadores, la Feria de Dulces del Convento es «una experiencia que une tradición, espiritualidad y sabor, en un entorno incomparable». Y es que llegan de toda España para demostrar que los dulces siguen siendo un asunto eminentemente celestial. Y no hay mejor escenario para acoger a las monjas reposteras que Gradefes, donde cuantos caigan en la tentación de la gula podrán hacerlo con pecados como almendrados, amarguillos, yemas, cocadas, galletas de nata, perrunillas, semáforos, bocaditos de ángel, perrunillas, empanadillas de cabello de ángel, delicias de nuez, damianitas, isabeles, nogalitos, caprisanos, aleluyas, alegrías y, que no falten, los sequillos del monasterio de Gradefes. Si hubiera que beber, hay dónde hacerlo y también qué: por ejemplo, vino dulce de misa, vino para el refectorio o cerezas de aguardiente con orujo. Cada año crece la afluencia de público y este año se espera superar los más de dos mil visitantes que se acercaron a probar los dulces de las religiosas. Serán, como siempre, ellas mismas las encargadas de contar cómo se elaboran los manjares que venden en sus conventos. Cada uno de los puestos ofrecerá dulces y bebidas típicos del monasterio con lo que la variedad está garantizada puesto que hasta Gradefes se acercan hermanas de todo el país.