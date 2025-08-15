Los incendios de Orallo y de Fasgar se descontrolan pasando a zonas colindantes

El incendio del pueblo de Orallo ha pasado el río y ya se adentra en los montes de San Miguel y Sosas, este era uno de los peores pronósticos que podría ocurrir, «el fuego está totalmente descontrolado y no tenemos medios» afirmaba el pedáneo, Rafael Riesgo.

Un fuego que se ha descontrolado en las dos laderas de la montaña, tanto en la vertiente que da para Caboalles de Abajo y Asturias, como para el área de San Miguel y Sosas «intentamos controlar lo que podemos y priorizar, pero no damos a todo» explicaba el presidente de la junta vecinal, mientras señala que no tienen medios de la Junta de Castilla y León, «sólo estamos los vecinos, amigos y los servicios del ayuntamiento».

En este sentido, Rafael Riesgo señaló que el helicóptero llegó hacia el mediodía de ayer «dio tres pasadas y se fue», calificando esta situación como «desesperante», viendo como «se está jugando con el modo de vida de los ganaderos de la zona», y es que las hectáreas quemadas no pueden ser utilizadas en cinco años y tampoco se pueden contabilizar estas hectáreas en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Por el momento, las cabañas ganaderas que se encuentran en el monte han sido capaces de que el fuego no las alcanzara y las reses ya han sido trasladadas a otras zonas.

Por otra parte, el incendio que se originó en Fasgar también se encuentra «fuera de control» y es que ha pasado a la zona de Salientes, perteneciente al municipio de Palacios del Sil y se teme que pase al Mular, según explicó la alcaldesa de Murias de Paredes, Carmen Mallo, quien recordaba que no tenían medios para sofocar el fuego «estamos desesperados, y sólo hago que solicitar medios», a la vez que explicaba que, tras una semana, el agotamiento se iba notando. Por su parte, el ayuntamiento emitió un bando para hacer saber a la ciudadanía que todas las personas que tengan problemas respiratorios, limiten al máximo las actividades al aire libre, así como el desarrollo de actividades físicas que impliquen el incremento de la frecuencia respiratoria, así como que siga el régimen de recomendaciones y avisos, que dicte la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en función de la calidad del aire en tiempo real.

Y mientras tanto, lacianiegos y omañeses miran al cielo pidiendo que cese el calor, el viento, y que se dé paso al agua para que cesen los incendios, y es que si los medios no llegan de la Junta de Castilla y León, por lo menos que lleguen del cielo.