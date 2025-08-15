El humo ciega trenes y carreteras

No fue un día fácil ayer para las comunicaciones en toda la península, y desde luego tampoco en León. En plena operación salida del cambio de quincena de agosto, con las carreteras a tope (también las locales, hoy es fiesta nacional y puente) y los trenes repletos de viajeros, las humaredas causadas por la multitud de incendios forestales que salpican la geografía española atrapó a viajeros de todo tipo.

En León la apertura y cierre de carreteras locales y nacionales se sucedió a lo largo de toda la jornada. Durante el día estuvo restringida la circulación en las vías locales LE-110 y LE-114, así como en otros tramos locales que al final de la tarde volvieron a la normalidad.

Lo mismo ocurrio con la Nacional 621, entre León y Santander, a la altura de Boca de Huérgano. El fuego desatado en Barniedo de la Reina obligó a cortarla durante algunas horas. También la LE-164 tuvo problemas con el humo, según la Subdelegación del Gobierno en León.

La operación especial de Tráfico por el puente de agosto —en la que se prevén 7 millones de desplazamientos en todo el país— arrancó con 13 carreteras cortadas a causa de los incendios, 12 secundarias y la A-66 en Cáceres. De las 13 carreteras cortadas ayer jueves cinco están en la provincia de Cáceres, incluida la A-66 a la altura de Casas del Monte con 25 kilómetros cortados. Además están afectadas tres carreteras secundarias en Palencia y las citadas en León, a las que se suman vías secundarias cortadas también en Badajoz y Huelva.

Desde Tráfico insistían en comprobar la afección de los incendios en las carreteras que vayan a utilizar los conductores, para prevenir contratiempos. Y recomendaban prudencia, en un puente en el que además de los viajes largos se produce un enorme número de pequeños desplazamientos, que pueden complicarse si se ven afectados por las restricciones que se fijen en cada momento en función de la evolución de los fuegos.

Por lo que respecta a los transportes ferroviarios, Renfe suspendió ayer por la tarde de manera definitiva la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, ante la negativa evolución de los incendios cercanos a la infraestructura ferroviaria.

El incendio entre los municipios orensanos de A Mezquita y A Gudiña ya obligó el miércoles a interrumpir la circulación entre Madrid y Galicia desde las 15.15 horas y a no poder retomarla durante la tarde. Ayer se recuperó, para suspenderse de nuevo.