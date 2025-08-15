Mañueco se traslada al puesto de mando de Palacios del Sil

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado hoy el Puesto de Mando Avanzado (PAM) ubicado en Palacios del Sil, León, donde ha vuelto a pedir a la población que atienda las indicaciones oficiales ante los incendios que afectan a la Comunidad.

Además, ha destacado el compromiso del Ejecutivo autonómico con la recuperación de todas las zonas afectadas y, específicamente, de Las Médulas. Finalmente, ha reiterado las demandas ya realizadas al Gobierno de España para que la prevención y extinción de los incendios se traten como asunto de Estado y se convoque una Conferencia de Presidentes extraordinaria.