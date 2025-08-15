El realojo de Palacios de Jamuz: una docena de casas arrasadas e impotencia vecinal

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

os sesenta vecinos de Palacios de Jamuz, en León, que fueron evacuados por el incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) han recibido este viernes la autorización para regresar a sus casas y, al volver, han encontrado una docena de viviendas arrasadas por el fuego, mientras afirman que podían haber sido más de no ser por los vecinos.

Los mayores del pueblo fueron desalojados, pero los más jóvenes se quedaron; es el caso de Sino, quien ha explicado a EFE que las llamas empezaron a entrar en el pueblo en un panorama "muy desolador".

"Nadie se preocupó de nada, nada más que de desalojar, desalojar y desalojar. Y nosotros nos quedamos. Yo, con mi hijo, conseguí salvar unas granjas de conejos que tenemos porque si nos vamos lo hubiéramos perdido todo", ha lamentado.

Este vecino ha asegurado no entender cómo un fuego que se originó en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) ha acabado arrasando una docena de viviendas en Palacios de Jamuz (León).

"Me parece una vergüenza que un fuego que ha nacido a ochenta kilómetros de aquí haya llegado a este pueblo y haya hecho esto que veis", ha añadido.

"Yo nunca he visto nada igual. Yo he trabajado ocho años en brigadas de incendios y nunca vi nada parecido", ha agregado.

Si no llega a ser por la gente del pueblo, "habría habido más desgracias. Por ejemplo yo las granjas ya no las tendría", ha asegurado.

Este vecino ha lamentado que la población de esta comarca "no ha asimilado el problema todavía".

"Yo creo que el problema lo vamos a tener después. Cuando nos empecemos a dar cuenta del problema que hay, que existe ahora mismo aquí, va a ser muy desolador, por ejemplo para mí ", ha añadido.

Y ha afirmado que "gracias a un chico del pueblo se ha podido recuperar el suministro eléctrico" pero siguen sin agua.

Valentina, otra vecina de avanzada edad, sí abandonó el pueblo y estuvo dos días en el albergue instalado por Cruz Roja en el pabellón municipal de La Bañeza.

"Estábamos en el pueblo, vino la Guardia Civil porque ya el humo no nos dejaba respirar y nos dijo que teníamos que irnos inmediatamente y nos marchamos", ha explicado.

Su hijo se quedó en el pueblo para salvar su casa. "La casa es una casa sencilla, pero es mi casa", ha añadido.

Palacios de Jamuz es una de las cuatro localidades que han sido realojadas este viernes, una autorización de regreso que ha permitido a cuatrocientos habitantes de la provincia leonesa volver, después de varios días desalojados, a sus casas.