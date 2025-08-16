Diario de León

El incendio de Orallo pasa a las Cabañas de Caboalles

El fuego también ha llegado a los montes somedanos de Villar de Vildas, sumando un nuevo foco

El fuego de Orallo sigue avanzando.

El fuego de Orallo sigue avanzando.dl

Publicado por
Vanessa AraujoRedactora de Provincia
Orallo

Creado:

Actualizado:

El incendio del pueblo lacianiego de Orallo, que lleva destruido más de 1.400 hectáreas, ya ha pasado a los montes somedanos de Villar de Vildas, y a las cabañas ganaderas de la localidad lacianiega de Caboalles de Abajo, mientras sigue quemando San Miguel y Sosas.

Según explicó el alcalde pedáneo de Orallo, Rafael Riesgo, las labores se centraron en limitar las áreas de Orallo, Sosas y San Miguel, para «hacer una especie de cordón», con el objetivo de «meterlo como en un embudo y sofocarlo ahí», mientras continúan atentos al incendio en la zona asturiana y es que si el fuego vuelve hacía atrás, cabría la posibilidad de que vaya a un área cercana a una de las cimas de la comarca, El Cornón.

En la tarde de ayer, se reavivo un foco en el pueblo de Caboalles de Abajo llegando a las cabañas ganaderas, donde los voluntarios se encontraban después de más de una hora sin medios, «es un desproposito, dimos la voz de alarma y no tenemos a nadie», señalaba el alcalde del municipio, Mario Rivas, a pesar de que se volvieron a enviar dos batallones de la UME a Villablino, sin embargo «la organización es nula y no sabemos nada»

Un fuego que se inició hace más de una semana en Orallo, probablemente a causa de un rayo, con una situación cada día más complicada, más preocupante e incluso más desesperante para los vecinos que no saben como sofocar este incendio y se encuentran sin apenas medios por parte de la Junta de Castilla y León, pero teniendo claro que van a defender lo suyo.

tracking