El incendio de Orallo pasa a las Cabañas de Caboalles

El incendio del pueblo lacianiego de Orallo, que lleva destruido más de 1.400 hectáreas, ya ha pasado a los montes somedanos de Villar de Vildas, y a las cabañas ganaderas de la localidad lacianiega de Caboalles de Abajo, mientras sigue quemando San Miguel y Sosas.

Según explicó el alcalde pedáneo de Orallo, Rafael Riesgo, las labores se centraron en limitar las áreas de Orallo, Sosas y San Miguel, para «hacer una especie de cordón», con el objetivo de «meterlo como en un embudo y sofocarlo ahí», mientras continúan atentos al incendio en la zona asturiana y es que si el fuego vuelve hacía atrás, cabría la posibilidad de que vaya a un área cercana a una de las cimas de la comarca, El Cornón.

En la tarde de ayer, se reavivo un foco en el pueblo de Caboalles de Abajo llegando a las cabañas ganaderas, donde los voluntarios se encontraban después de más de una hora sin medios, «es un desproposito, dimos la voz de alarma y no tenemos a nadie», señalaba el alcalde del municipio, Mario Rivas, a pesar de que se volvieron a enviar dos batallones de la UME a Villablino, sin embargo «la organización es nula y no sabemos nada»

Un fuego que se inició hace más de una semana en Orallo, probablemente a causa de un rayo, con una situación cada día más complicada, más preocupante e incluso más desesperante para los vecinos que no saben como sofocar este incendio y se encuentran sin apenas medios por parte de la Junta de Castilla y León, pero teniendo claro que van a defender lo suyo.