Despliege sin precedentes en el fuego de La Uña y Barniedo

Más de un centenar de efectivos luchan para apagar los fuegos de Barniedo de la Reina y La Uña. Hay desple¡gado un efectivo en el que participan personal de la Junta de Castilla y León, de la Junta de Andalucía, Guardia Civil y del Ministerio para la transición Ecológica y reto demográfico incluyendo medios aéreos y terrestres.

El incendio ocurrido en Barniedo se produjo por una tormenta seca al impactar un rayo en los montes entre Portilla de la Reina y Barniedo, concretamente entre los valles de Lechada y Valponguero que es una zona muy complicada ortográficamente hablando. Desde el primer momento se trasladaron a la zona efectivos de medio ambiente de la Junta, un hidroavión, un helicóptero y un convoy. A medida que pasaban las horas y con el fuerte calor el fuego se avivaba y se está utilizando un centenar de efectivos. El mayor problema está en que el fuego ha cruzado la N-621 y continúa en dirección a los montes de Cuenabres y Casasuertes. Los vecinos de las localidades de Portilla de la Reina y Llanaves de la Reina fueron confinados como consecuencia del humo y la N-621 ha sido cortada en las proximidades de Barniedo. El delegado el Gobierno en castilla y león, Nicanor Sen se trasladó al puesto de mando avanzado del incendio de Barniedo de la Reina junto con el alcalde de Boca de Huergano, Oscar Fernandez y el presidente de la mancomunidad de Riaño Manuel Herrero.

Por lo que se refiere al incendio ocurrido el jueves al mediodía las llamas han subido la colima en dirección a los montes el Polvoredo y se trabaja con efectivos, algunos llegados desde la comunidad de Aragón, para intentar controlarlo y perimetarlo. No obstante el mayor problema es la dificultad del acceso a la zona afectada por las llamas. El alcalde de Acebedo, Isidoro Díez manifestó que lo más importante es que el fuego de La Uña está creando un daño ecológico de monte bajo zona protegida por el habitat del oso si bien «lo prioritario es que no está afectado a las zonas habitadas como en otras zonas».