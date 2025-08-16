Pandorado se inunda de color con su romería

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un año más, Pandorado mostró sus raíces y ensalzó sus tradiciones con su romería. Como cada 15 de agosto, este rincón de la comarca de Omaña se vistió con sus mejores galas para rendir tributo a la Virgen. Es su día y es el día de Pandorado. Hasta aquí volvieron este viernes vecinos de toda la comarca para homenanajear a Nuestra Señora y disfrutar de una jornada entre pendones, misa, romería y reparto de pan.

Es una de las fiestas más tradicionales de la provincia y debe su nombre, claro está, al pan. Fue este alimento básico el que puso el nombre a esta romería, que rememora aquel año de sequía en el que la falta de lluvia impidió crecer el trigo, lo que motivó que los vecinos acudieran a pedir ayuda a la Virgen. A los pocos días llovió y el trigo creció y permitió hacer pan. Un pan dorado como las espigas de donde nace. Así que esta romería es un festejo a la Virgen y al campo. Es la romería de Nuetra Señora de cada 15 de agosto.

La jornada comenzó al mediodía con la concentración de pendones de los distintos pueblos antes de dar paso a la procesión, la santa misa y el tradicional reparto de pan.

Jornada de convivencia

Para caldear el ambiente y sofocar el calor, el evento, organizado por el Ayuntamiento de Riello, contó con servicio de pulpería y food trucks, que ya se han convertido en indispensables en los festejos veraniegos.

La celebración continuó por la tarde con el santo rosario y la visita guiada al santuario. La jornada se cerró pasadas las seis de la tarde con los juegos.

Pandorado es una de las citas más importantes de la provincia, que puede presumir de un amplio patrimonio etmográfico que muchos pueblos no están dispuestos a dejar morir. Es el caso de este rincón de Omañana que cumple con aquella promesa.

Sus actos son una pura exaltación de lo que es la identidad y las costumbres de este rincón de la provincia.