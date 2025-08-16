Sergio López gana en Boñar la carrera de madreñas

Publicado por José María Campos Creado: Actualizado:

La villa de Boñar vivió una carrera de madreñas con cinco participantes que tuvieron que dar una vuelta completa a la plaza del Negrillón ante un numeroso público. Tal y como ocurrió el año pasado el ganador fue Sergio López de Grandoso en segundo lugar llegó Carlos de La Losilla y tercero fue Pablo Tejerina de Ciñera . La única chica participante fue Estefanía de Llama de Colle. El más veterano fue Eugenio de Asturias. Para hoy está prevista la celebración de la tradicional carrera de burros a las 13.30 horas.