Cistierna se llena de batas, vermut y mucha música

La villa de Cistierna bajo la dirección del Ayunyamiento de Cistieran abrió ayer la primera edición de la feria del vermut y el aperitivo «Bata y vermut»que se decidió no celebrar el acto de inauguración por solidaridad con los que trabajan contra los fuegos que cubren gran parte de la provincia y la montaña oriental leonesa.

El recinto ferial ubicado en la plaza del Ayuntamiento y en la calle doctor Rivas se llenó de mujeres y hombres luciendo sus mejores batas mientras se degustaban aperitivos de la asociación agro-alimentaria de Cistierna. Poco después llegó la actuación del organillero de Sebastopol «Pedrito Onewheel» para continuar con la primera actuación de música en la calle con "Traüt company. The Mackensys Clan Band un grupo excéntrico escocés.

La tarde acogió la actuación de «Turukutupa: Recizclonk y la actuación musical de »Pedrito Onewheel. Pico flauta" y el Dj grupoloop. Los actos musicales continuaron con el grupo escocés. Llegó el momento de la actuación «cantamos con Luis» un espectáculo de cuentos que son canciones. Ya entrada la noche Pedrito el hombre orquesta recorrió las calles. La jornada finalizó con la actuación del vocalista «Concierto Blash».

Para hoy sábado los actos se inician con «Turukutupa» para continuar a las 12.30 horas con el primer desfile de batas que pretende ser un homenaje amoroso a todas las mujeres rurales y a toda esta icónica prenda. Por la mañana se seguirán las actuaciones musicales de «Pedrito Onewheel» y "Traüt company" mientras se celebra una degustación de productos de la asociación agroalimentaria de Cistierna. La mañana continuará con un baile de bata y vermut con el Dj Alber DJ80.

Los actos se la tarde se inician a las 19.00 horas con diversas actuaciones musicales.