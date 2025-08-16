Declarado un incendio de gravedad 2 en Canalejas

Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la localidad leonesa de Canalejas, perteneciente al municipio de Almanza, según información de Inforcyl recogida por Europa Press.

Este incendio se ha originado a las 16.32 horas de este sábado, 16 de agosto, y se ha elevado a IGR 2 a las 16.59 horas por poder "comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales", tal y como ha precisado la Consejería de Medio Ambiente.

En las labores de extinción se encuentran en este momento dos medios terrestres que intentan sofocar el fuego y la causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación.

El incendio ha obligado a desalojar a 80 vecinos del pueblo, 70 de Acabo, 50 de Calaveras de Arriba, 50 de Valcuende y 20 de La Espina.

Los habitantes de los tres primeros pueblos, que pertenecen al ayuntamiento de Almanza, pueden realojarse allí y los de los dos últimos en el colegio de Puente Almuhey.

Durante el día se procedió a la evacuación de otras localidades por los incendios de Barniedo de la Reina, Paradiña y Yeres-Llamas de Cabrera, lo que eleva la cifra a un total de 1.192 en lo que va de sábado.