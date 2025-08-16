El fuego en Llamas de Cabrera se vuelve impredecible por el viento y se teme que pueda avanzar hacia Ponferrada

Vista este martes, del incendio declarado este pasado sábado en la localidad de Yeres EFE/ Ana F. BarredoEFE

El incendio forestal de Llamas de Cabrera, que se mantiene en nivel 2 de peligrosidad desde hace una semana en El Bierzo , presenta en las últimas horas un comportamiento muy anómalo que está complicando mucho el trabajo de los equipos desplegados en la zona.

El director técnico que coordina las labores de extinción de este incendio, Enrique Rey, ha subrayado este sábado que la orografía de alta montaña constituye una de las principales dificultades para la intervención, a lo que se suma una meteorología muy desfavorable, marcada por vientos intensos y racheados de hasta 50 kilómetros por hora y con cambios bruscos de dirección.

“El fuego muestra comportamientos anómalos que no permiten intentos de control. Hemos visto descensos hacia Bouzas a medianoche con dinámicas convectivas que habitualmente solo se registran en horas centrales del día”, apunta Rey, que califica de “muy extraño” este patrón.

Además, ha destacado que las poblaciones de la cara sur se encuentran en situación estable, mientras que el frente más activo se sitúa en la zona de La Cabrera, aunque la situación en Las Médulas “es ahora más favorable”.

Los efectivos se concentran en las tareas sobre el incendio de Llamas y en evitar la progresión hacia Ponferrada, donde varias pedanías han tenido que ser desalojadas.

El incendio de Orallo avanza a Sosas y con posibilidad de llegar al Cornón

El incendio que se originó hace ocho días en el pueblo lacianiego de Orallo, sigue avanzando, sin dar tregua, hasta el pueblo de Sosas de Laciana, cuyos vecinos ayer intervinieron rápidamente para intentar sofocarlo, si bien, continúa activo y esperando poder controlarlo, según explicaba el alcalde de Villablino, Mario Rivas.

En este sentido, el regidor señaló que, otra vez más “han sido los vecinos los que están intentando sofocarlo” al igual que ha pasado en los otros pueblos, como Orallo o Caboalles de Abajo, cuyos vecinos fueron capaces de que el fuego no pasara a las cabañas ganaderas.

Una situación, que Rivas califica como “desesperante”, a la vez que recordó que solo esperan que el fuego no avance y no llegue a una de las cimas más emblemáticas que tiene la comarca, El Cornón. Además, ayer se desplazaron efectivos de la UME a la comarca, pero “la estamos compartiendo con Anllares” matizó el alcalde.

La comarca hoy se despertó, otro día más, rodeado de gran cantidad de humo, donde visualizar las montañas es muy difícil y el cielo está totalmente gris, cubierto por nubes de humo.