Este de hoy, ya no es el mismo León de hace siete días; no es el mismo León que en una semana le cambiaron la faz una veintena de incendios, la mayoría aún activos, algunos sin catalogar porque en el recuento ni aparecen por tener el origen en otro territorio. El fuego esparce la destrucción por la provincia leonesa, con una sucesión de focos interminables. En una semana, los incendios han arrugado el territorio; ya no es el mismo León por el fuego que cumple hoy mismo siete días desde que se descaballó en Las Médulas y obligó tomar medidas excepcionales para poner a salvo a la población. La secuencia se ha repetido a lo largo de las siguientes jornadas, casi de forma continuada. El suroeste de León, abrasado por un incendio que se quedó a merced del viento y sacó a miles de leoneses de una quincena de pueblos. Cuando el viento le da la vuelta al fuego se originan situaciones que han cambiado la faz de León en estos siete días de zozobra a para los servicios de extinción y angustia para los habitantes de las localidades leonesas afectadas; entre el día 8 y el 15, hay referencias recurrentes a estos siniestros a través de las plataformas de información del servicio de medio ambiente. Por la efe, de Fasgar, en un siniestro que hasta ayer mismo obligaba a evacuar a uno y otro lado de la loma, mientras corría según el golpe que soplaba a mediodía; por la b, de Barniedo, que metió en el límite de Picos de Europa la tensión del fuego, con resultado de evacuación para varias localidades que han ideo en aumento así que el albedrío del solano movía las llamas a capricho. Ayer tarde, la zona del Cea, en el borde de los grandes reservorios forestales de la provincia leonesa, se vio afectada por una incendio en el entorno de Canalejas que obligó a contener la respiración a los habitantes de un vasto espacio que tiene balconada al alto Cea y al Valderaduey. Ya no se queda en la máxima del 30; más de 30 por hora en el viento; menos de 30% de humedad y más de 30 grados de temperatura. En siete días contra el fuego extremo, León lleva perdidas varias batallas que aún no le han hecho rendirse en la intención de que va a ganar la guerra.