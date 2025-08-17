Ayuda urgente al campo para que no muera el ganado

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Junta, María González Corral, ha explicado que los ganaderos afectados por los incendios ya pueden acceder al suministro de comida y agua para el ganado. «Hemos realizado un encargo para poder tener disponibilidad de agua y alimentos para aquellos ganaderos afectados, que coordinaremos inicialmente a través de los servicios territoriales y que con posterioridad coordinaremos también a través de los ayuntamientos», ha explicado la consejera.

González Corral ha recordado que esta medida ya la anunció el presidente autonómico y ha incidido en que los ganaderos que lo necesiten podrán acudir «en las próximas horas y en los próximos días» a los servicios territoriales de la Junta para recibir agua y alimentos para sus animales.

También ha asegurado que la Junta va a ser «ágil, eficiente y generosa» en las prestación de las diferentes ayudas para los agricultores afectados por los incendios, que se aprobaran en el próximo Consejo de Gobierno, con medidas como el cobro de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para este año y los siguientes, así como las ayudas directas por la pérdida de ganado o de infraestructuras.

«Trabajaremos de forma coordinada con las organizaciones profesionales agrarias para ir poniendo en marcha en las próximas semanas, en los próximos días, en los próximos meses y ayudar entre todos a que esta reconstrucción sea lo más rápida posible para volver a la normalidad en todos nuestros pueblos», ha afirmado.

«Medioambientalismo absurdo»

Críticas desde el campo

Por su parte, las organizaciones agrarias de Castilla y León han culpado a las políticas medioambientalistas del abandono y la falta de limpieza del campo, lo que genera maleza incontrolada y combustible para las llamas.

«Se ha abandonado la agricultura y se ha protegido un medioambientalismo absurdo que lo que hace es tener a Castilla y León y el resto de comunidades y restos de países, sucios», ha reprochado el presidente de ASAJA en la Comunidad, Donaciano Dujo, en declaraciones a los periodistas tras el Consejo Agrario de Castilla y León extraordinario que ha tenido lugar este viernes en Valladolid.

Una reflexión que ha compartido Valentín García, de UCCL, que ha criticado que se prioricen las políticas medioambientalistas frente a las políticas agrarias y ganaderas, ha remarcado que «cada día está más claro que sin agricultores, sin ganaderos y sin habitantes en el medio rural es mucho más fácil que ocurran estas cosas»

También ha lamentado «la descoordinación que ha habido en algunos momentos» y ha resaltado el papel de agricultores y ganaderos durante los incendios, «gente que ha luchado por lo suyo y que se ha quedado allí defendiéndolo» y ha lamentado .

El secretario general de COAG CyL, Lorenzo Rivera, ha reconocido que «las circunstancias son complicadas» con temperaturas por encima de los 40 grados y fuertes vientos para una autonomía con un 55% de masa forestal, así como ha planteado una reflexión en torno a la prevención tanto nivel local como europeo.

«La comunidad que más masa forestal tiene de toda España es la que más problema tiene y no lo vamos a arreglar con ovejas bomberos ni con vacas bomberos porque no van a llegar a todos, es imposible», ha asegurado, antes de apostar por medios de prevención «acordes al siglo XXI».