La carrera de burros de Boñar se convirtió en un «paseo»

Vecinos y visitantes de Boñar se dieron cita en la plaza Negrllón de Boñar para disfrutar con la tradicional carrera de burros y especialmente conocer cómo se iba a desarrollar después de que el año pasado Pacma denunciase el «trato vejatorio» a los burros. Al final llegaron a la plaza cinco burros de la «ganadería Manín» que realizaron un par de vueltas a la plaza guiados por su propietario y para que la gente pudiese disfrutar de estos animales.

Desde los responsables del Ayuntamiento consideran que hay que intentar recuperar esta tradición que cumple muchos años aunque ahora se haya dado una solución para «salir del paso».

Este es uno de los actos que conforma el programa de fiestas que más gente congrega y que una forma de que los más pequeños se acerquen a los burros.