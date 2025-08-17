Vecinos de Picos: "Se quema el valle y aquí no hay ningún efectivo"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Vecinos del valle de Valdeón denunciaban este domingo por la mañana que el incendio originado en Barniedo-Portilla de la Reina está quemando el valle mientras no hay ningún efectivo anti-incendios.

Según explican, algunos vecinos llevan desde las siete de la mañana de este domingo trabajando con motosierras para tratar de cortar el fuego.

La zona sufre, además, el fuego declarado en Caín. A la espera de conocer el alcance de los daños ambientales causados en una zona especialmente sensible, el incendio continúa este domingo en nivel 1 de gravedad, y el peligro y la necesidad de contar con esa vía para el acceso de los medios de extinción mantiene cortada la carretera N-621, entre los puntos kilométricos 112 y 134.

Vecinos de Santa Marina de Valdeón ayudan en las tareas de prevención del fuego.DL

Soto de Valdeón.DL

