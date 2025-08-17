Minerales, rocas y fósiles se intercambian en Sabero

Publicado por Juan Manuel Castro Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en Sabero, acoge este fin de semana la quinta edición de la Feria y Mesa de Intercambio de Minerales, Rocas y Fósiles de Castilla y León, con talleres, visitas guiadas, exposiciones y ambientación musical. La cita, en la Plaza de San Blas del municipio, frente al museo, contará desde las 11.00 hasta las 21.00 horas con más de una treintena de puestos procedentes de distintos puntos de España.