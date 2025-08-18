Valdeón denuncia la falta de efectivos

Publicado por José María Campos Valdeón Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Posada de Valdeón alerta de la grave situación que atraviesan los pueblos del valle debido al incendio que desde hace días afecta a la comarca y que ha alcanzado ya el Parque Nacional de los Picos de Europa. El fuego se encuentra peligrosamente próximo al núcleo urbano de Santa Marina de Valdeón, lo que supone una amenaza directa para la seguridad de los vecinos y para la preservación del patrimonio natural. «Aunque se han movilizado equipos de extinción en la provincia, continúan, en el Valle de Valdeón apenas se han dejado ver efectivos en las inmediaciones de los pueblos, lo que ha generado gran preocupación entre los vecinos. Ante la falta de recursos visibles sobre el terreno, son los propios vecinos los que desde primera hora de este domingo se han organizado para evitar que las llamas alcancen las viviendas». Una falta de efectivos que también está motivando, según recuerdan desde el Ayuntamiento, que muchos vecinos se resistan a abandonar sus pueblos ante la orden de desalojo.

La Junta de Castilla y León ha ordenado la evacuación de diez localidades en el valle de Valdeón y de la Reina por la complejidad de incendio forestal originado en Barniedo de la Reina hace unos días. Según la subdelegación del Gobierno dos aviones cisternas italianos Canadair con una capacidad de 5.500 litros de agua comenzaron a trabajar en el incendio de Barniedo. Continúan cortadas las carreteras N-621 y la LE-2703 entre portilla y Santa Marina de Valdeón. El incendio de Cain supone peligro por caídas de piedras pero no afecta a la localidad.