El incendio de Fasgar obliga a desalojar varias localidades del municipio de Murias de Paredes

El incendio forestal de Fasgar, al norte de la capital leonesa y dentro del municipio de Murias de Paredes, ha obligado a desalojar varias localidades. Se trata de Fasgar (169), Vegapujin (40), Posada de Omaña (40), Torrecillo (30) y Barrio de la Puente (70), según informó la Junta de Castilla y León el domingo por la noche.

"Estamos viviendo una situación de emergencia en nuestro municipio que no tiene precedentes. La tragedia no sabremos qué alcance va a tener hasta que no pasen unos días" ha señalado el Ayuntamiento de Murias de Paredes en las redes sociales.