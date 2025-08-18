El incendio de Fasgar obliga a desalojar varias localidades del municipio de Murias de Paredes
"Estamos viviendo una situación de emergencia en nuestro municipio que no tiene precedentes", apunta el Ayuntamiento
El incendio forestal de Fasgar, al norte de la capital leonesa y dentro del municipio de Murias de Paredes, ha obligado a desalojar varias localidades. Se trata de Fasgar (169), Vegapujin (40), Posada de Omaña (40), Torrecillo (30) y Barrio de la Puente (70), según informó la Junta de Castilla y León el domingo por la noche.
"Estamos viviendo una situación de emergencia en nuestro municipio que no tiene precedentes. La tragedia no sabremos qué alcance va a tener hasta que no pasen unos días" ha señalado el Ayuntamiento de Murias de Paredes en las redes sociales.