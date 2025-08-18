Consulta el mapa de incendios forestales en tiempo real y cómo evolucionan los fuegos
Miles de militares y civiles luchan contra la masacre ambiental que sufre España
Diario de León te ofrece varias herramientas para que puedas seguir la evolución de los incendios forestales que asolan España. Los enlaces son de fuentes reputadas y solventes, desde los satélites de la NASA a la exhaustiva información que publica la Junta. Estas son las dos principales herramientas para conocer la situación:
-NASA Worldview: Interfaz interactiva para navegar por imágenes satelitales diarias, globales y en alta resolución. Muestra imágenes de varios satélites captadas a lo largo del día.
-Geamap: El Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos (FIRMS) de la NASA, creado por los EE.UU., distribuye datos de incendios activos en tiempo casi real, dentro de las 3 horas posteriores a la observación satelital del Espectrorradiómetro de Imágenes de Resolución Moderada (MODIS) y del Conjunto de Radiómetros de Imágenes de Infrarrojos Visibles (VIIRS).
Inforcyl: Ofrece información en tiempo real sobre los incendios forestales en Castilla y León y de las intervenciones del operativo Infocal.