Ganaderos afectados por el fuego

Uno de los sectores que más está sufriendo las consecuencias del fuego son los ganaderos y sus animales, debido a que lo habitual es que el ganado se encuentre en los puertos de montaña del parque regional de montaña de Riaño y Mampodre. En Barniedo de la Reina, uno de los ganaderos ha visto como doce de sus yeguas morían entre los fuegos, mientras que otras explotaciones ganaderas han visto como algunas de sus vacas y terneros también han perecido bajo las llamas. En otras explotaciones de Portilla de la Reina ha habido animales que han sufrido quemaduras en las patas. Los ganaderos coinciden en señalar que el fuego se ha llevado por delante muchas hectáreas de pastos. Portilla alquila todos los años los puertos a ganaderos locales y cántabros. Afortunadamente, el polígono ganadero de Portilla no se ha visto afectado por los incendios.

Otras explotaciones ganaderas afectadas han sido las de Casasuertes y Cuenabres donde hay ganaderos que se dedican a alquilar los puertos. A esto hay que unir el valle de Hormas de Riaño que cuenta con muchas reses y donde el Ayuntamiento ha solicitado que se haga una limpieza a través de hacendera para lograr contener las llamas.

Los incendios de la comarca de Laciana han afectado a la economía del valle, y es que distintos sectores, como la ganadería, el turismo, el medioambiente y el patrimonio, se verán desprotegidos en un futuro muy cercano, donde las pérdidas económicas van a tener consecuencias incalculables.

Sin ayudas de la PAC

En el caso de los ganaderos, verán cómo se han quedado sin pastos y sin ayudas de la PAC, y es que no solo han perdido las hectáreas de monte donde pastan sus animales, sino que durante cinco años no podrán volver a llevar a sus ganaderías a esas hectáreas para que puedan ser usadas.

Estas mismas hectáreas tampoco podrán ser incluidas en las ayudas europeas de la PAC, lo que sin duda acabará suponiendo una merma en los ingresos de estos ganaderos. Todo ello, conlleva a tener que comprar forraje para el ganado en más cantidad que en otros años, a la espera de que no se quiera hacer negocio con la desgracia, y es que, existe el miedo a la subida de precios del forraje debido a esta situación con la ley de la oferta y la demanda.

Cabe recordar que se ha quemado el monte de Orallo, Caboalles de Abajo, San Miguel y Sosas, cuyos ganaderos se verán obligados a buscar nuevos pastos donde poder llevar a sus reses.

En este sentido, el alcalde de Orallo, Rafael Riesgo, señalaba que deberían de ofertar una ayuda complementaria a la PAC para ayudar a los ganaderos y «que no acarren tantos gastos», así como ver las particularidades de cada zona para hacer un plan de protección, evitando situaciones de este tipo. Respecto a las perdidas medioambientales, el alcalde ha afirmado que el fuego arrasó con zonas de gran valor donde habitaban distintas especies como la perdiz, el urogallo, los osos o truchas: «No nos dejan limpiar el río por las truchas y resulta que ahora se han muerto casi todas por el incendio», explicaba.

El turismo afectado

Respecto al turismo, las pérdidas que se van a sufrir en este sector también van a ser muy importantes debido a todo el daño medioambiental, y es que según señalaba el alcalde de Villablino, Mario Rivas, el fuego ha llegado a arrasar con zonas donde había diversas y múltiples rutas marcadas para realizar actividades como el senderismo. El alcalde del municipio leonés se preguntaba: «¿Quién va a querer hacer una ruta por donde está todo calcinado?».

Un punto que lleva a las pérdidas patrimoniales, como por ejemplo en Sosas de Laciana, se cuenta con una cima llamada El Cornin, estando muy próxima a la cima más alta de Laciana, el Cornón. Es una comarca minera que había puesto su futuro en la ganadería y el turismo, pero que después del incendio se encontrarán con dificultades si no se cambia la normativa y no consiguen encontrar otras alternativas.

La recuperación será lenta y exigirá coordinación entre las distintas administraciones, organizaciones agrarias y diversas comunidades locales para poder apoyar a los ganadores e intentar restaurar la mayor parte de la actividad rural que ha resultado afectada a consecuencia de los incendios que están atacando desde hace varios días la provincia de León.