Mañueco afirma que la evolución del fuego es "favorable" y ya no hay poblaciones en riesgo

Vecinos de la zona esperan ordenes de La UME para bajar a refrescar la zona e impedir el avance del fuego hacia Santo tirso en la carretera desde Santo Tirso de Cabarcos a Oencia en Ponferrada, León, este lunes.EFE Ana F. Barredo.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este martes que la evolución de los incendios forestales en esta Comunidad es "favorable en todos los incendios" y ninguna población está en riesgo por las llamas, a la vez que ha rechazado realizar estimaciones globales sobre la superficie forestal quemada en estos días.

En declaraciones a los periodistas, tras visita el Centro Autonómico de Mando ubicado en la Consejería de Medio Ambiente, Mañueco ha dado por hecho que habrá realojos a lo largo de este martes, aunque ha matizado que esta es la previsión en estos momentos, ya que "puede cambiar".

"Hoy estamos mejor que ayer (...) y lo que esperamos es que haya realojos en las próximas horas si las circunstancias meteorológicas siguen la misma línea", ha añadido el presidente, que ha avanzado que se espera que mañana sea "aún mejor que hoy y pasado, mejor que mañana".

Sobre estos desalojos preventivos y los confinamientos de algunos municipios, Mañueco ha argumentado que se hicieron "pensando en la seguridad" de las personas, pues esa era "la instrucción que tenían todos los responsables. Y eso es lo que han hecho".

Ha explicado que a lo largo de esta mañana se están estabilizando los incendios de Ávila y Salamanca y otros como el frente del de Porto (Zamora), que también van "evolucionando en esa estabilización", así como los que afectan a la provincia de León, cuya "evolución es favorable".

Sin embargo, pese a esta evolución favorable propiciada por el fin de la ola de calor, Mañueco ha advertido de que esto "puede cambiar", por lo que ha insistido en la petición de más medios al Gobierno de España ante esta "circunstancia inédita".

No obstante, el presidente de Castilla y León ha indicado que desde este martes se han sumado dos helicópteros al operativo, así como distintos efectivos del Ejército, que apoyarán a la Unidad Militar de Emergencias (UME) en sus labores.

Igualmente, Mañueco ha insistido en pedir más medios al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este mismo martes visita la zona afectada por el incendio del municipio zamorano de Molezuelas de la Carballeda, que ha arrasado unas 31.500 hectáreas, según las primeras estimaciones.

Concretamente, de la lista de medios solicitada al Gobierno de España, Mañueco ha concretado, a través de un mensaje en sus redes sociales, que Castilla y León ha recibido hoy: 1 helicóptero para transporte de personal de los 20 solicitados; 2 helicópteros pesados de los 10 pedidos; 2 Puestos de Mando Avanzado de 15 y dos grupos al norte (Aliste y Bierzo) y 2 al sur (Salamanca y Ávila) del millar de soldados del Ejército para la vigilancia.

Finalmente, el presidente ha subrayado que muchos de estos incendios tienen detrás la "intencionalidad de hacer daño" y ha recordado cómo el brigadista detenido en Ávila confesó ser el autor del fuego de Mombeltrán por motivos laborales, de ahí que Mañueco ha instado a los sindicatos UGT y CCOO a "hacer una crítica a este brigadista".