Astorga instala un centro de coordinación de las unidades de emergencia de España y Francia

Astorga acoge, con motivo de la actual situación de emergencia, un centro logístico de coordinación y apoyo por parte de las unidades de emergencia de España y Francia en el Polideportivo Municipal Felipe Miñambres.

En estas instalaciones se alojarán 100 efectivos españoles y 50 efectivos franceses, destinados a reforzar las labores de lucha contra los incendios forestales registrados en la zona.

Por este motivo, todas las actividades programadas en el Polideportivo Municipal Felipe Miñambres quedarán suspendidas temporalmente hasta nuevo aviso, según informa el consistorio.

"Agradecemos la comprensión y colaboración de toda la ciudadanía en estos momentos en los que seguimos trabajando unidos para proteger nuestro entorno natural y garantizar la seguridad de todos", ha señalado el ayuntamiento maragato.