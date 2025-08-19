'Los juegos del hambre' retoma el rodaje en la montaña occidental tras parar por los incendios

Publicado por EFE Oviedo Creado: Actualizado:

La grabación de la quinta entrega de 'Los juegos del hambre', que se lleva a cabo estos días en el suroccidente de Asturias, ha recuperado la normalidad y prosigue este martes la filmación en Saliencia, en el municipio de Somiedo, después de que los incendios forestales obligaran ayer a suspender el rodaje y a abandonar el lugar.

Fuentes cercanas a la producción de la película, cuya quinta entrega se titula 'Amanecer en la cosecha', han señalado a EFE que el equipo, que moviliza unas 450 personas, se ha sentido "superprotegido" durante los días en los que el fuego ardió en Somiedo, en las proximidades del entorno en el que realiza la grabación, que solo abandonaron "por prevención" debido a la calidad del aire que se respiraba en la zona.

Durante el periodo en el que la grabación estuvo parada y la situación de los incendios forestales atravesaba su momento más crítico en Asturias, los dos camiones de bomberos y los seis efectivos de los que dispone la producción de la serie durante el rodaje se incorporan como refuerzo del operativo de medios liderado por el Gobierno autonómico para la extinción de las llamas en los fuegos cercanos al rodaje.

La situación generada por los incendios forestales, con más de 4.000 hectáreas afectadas en la comunidad, sumió en la "preocupación" a la producción de la serie, que temió que el fuego pudiera "afectar" a la grabación.

Tras la llegada hace cuatro meses de los primeros integrantes del equipo, para trabajar en las localizaciones, la producción de 'Los juegos del hambre' tiene previsto cumplir el programa establecido, que le llevará a concluir su estancia a finales de este mes en Asturias, donde ha movilizado a un equipo de casi medio millar de integrantes entre el rodaje y en el campo base instalado en Pola de Somiedo.

El balance es "muy positivo" y están cumpliendo las "expectativas", han relevado las fuentes próximas a la producción de la serie, que ha seleccionado este enclave en el norte de España por la "calidad de las valles espectaculares", y por ofrecer "bosques, pinares, lagos...; todo lo que se pretendía hacer aquí se consiguió unificar" en los municipios de Somiedo y Teverga.

El consejero de Gestión de Emergencias del Principado, Alejandro Calvo, ha valorado este martes la actuación "responsable y de generosidad" mostrada por la producción de 'Los juegos del hambre' al sumar al dispositivo autonómico el equipo de bomberos del que disponía para la grabación.

Por las condiciones del rodaje en espacios protegidos deben de contar con un equipo de bomberos "y lo que hicieron fue ponerlo a disposición de la extinción en Somiedo", ha añadido.