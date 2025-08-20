Mañueco repasa el envío de medios del Gobierno

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, solicitó hace tres días al Gobierno de España más medios del Ejército para hacer frente a los incendios que asolan la Comunidad así como un millar de soldados para encargarse de la vigilancia de los montes y bosques que no habían sido afectados por el fuego. En este sentido, en un mensaje en la red social X (antes twitter), el presidente autonómico apuntó que comienza a llegar «parte» de los medios del Ejército que solicitó a Pedro Sánchez como un helicóptero para el transporte de persona, frente a los 20 solicitados; dos helicópteros pesados del Mecanismo Europeo de Protección Civil, pese a que la Junta demandó diez; dos bases logísticas de atención al operativo, que se ubicarán en Cistierna y Bembibre, en la provincia leonesa, y dos puestos de mando avanzado (PMA), frente a los 15 planteados. El cuadro que acompaña el mensaje de Mañueco, consultado por la Agencia Ical, recoge que aún no se ha entregado ninguno de los 25 bulldozer con maquinista que había pedido la administración autonómica ni los vehículos nodrizas para enfriar el contorno de los incendios. Tampoco los drones con visores térmicos para la detección de puntos calientes. En cuanto a los efectivos, Fernández Mañueco precisó que se han asignado dos grupos al norte de la región en las zonas de Aliste (Zamora) y El Bierzo (León) y otros dos al sur, en las provincias de Ávila y Salamanca. No obstante, Mañueco recordó que esta situación se produce «con las circunstancias actuales, que pueden cambiar», y por ello insistió en su petición al Gobierno de España para que dote al operativo de la Junta de «más medios» procedentes del Ejército ante unas circunstancias «inéditas, extraordinarias, excepcionales y reconocidas por todo el mundo». El presidente de la Junta volvió a recalcar que el operativo autonómico «funciona cuando las circunstancias meteorológicas están dentro de lo que es normal o incluso lo extraordinario», pero reiteró que «lo que hasta el domingo estábamos viviendo era algo inédito». Por esas circunstancias «absolutamente excepcionales», justificó su petición de medios del Ejército, ante la que reconoció que el Gobierno de España ayer dio «pasos» con el despliegue de distintos efectivos de la UME, aunque lamentó que fuese «tres días después de la petición», y subrayó que mantiene sus reivindicaciones por ser «rigurosas y objetivas». Agradeció además el presidente de la Junta la aportación realizada desde el Mecanismo Europeo de Protección Civil, tramitada por el Gobierno, por la que el sábado llegaron dos aviones-cisterna italianos para unirse al operativo de lucha contra el fuego en León, y ayer hicieron lo propio dos helicópteros Chinook llegados de Países Bajos y con 7.500 litros de capacidad, repasó sobre el contingente.