Tres heridos en los incendios siguen en estado crítico

Tres heridos en los incendios que asolan la Comunidad, que permanecen ingresados en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Río Hortega siguen en estado crítico, pero estables, y un cuarto está grave, con evolución favorable.

En concreto, siguen en estado crítico una mujer de 56 años, con quemaduras en el 48 por ciento de su cuerpo, y dos hombres, uno de 36 años, con un 50 por ciento de afectación, y otro de 64, con un 35 por ciento, informa Ical. Además, el herido grave es un hombre de 80 años, con quemaduras en el 15 por ciento de su cuerpo.

Asimismo, la mujer de 77 años con un diez por ciento de superficie quemada sigue ingresada en planta para continuar con su recuperación, aunque continúa en estado grave.