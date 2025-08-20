Herido un ciclista tras colisionar con un tractor en Toralino de la Vega

El ciclista tuvo que ser rescatado, como en el accidente de la imagen. En esta ocasión fue la UME.dl

Un ciclista resultó hoy herido en el accidente de circulación registrado en el kilómetro 311 de la carretera N-6, en la localidad leonesa de Toralino de la Vega, donde sufrió una colisión por alcance con un tractor con remolque.

El suceso ocurrió poco antes de las diez de la mañana y el Centro de Emergencias 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil y a Sacyl. El ciclista herido permanecía consciente tras el siniestro hasta el lugar se desplazó la Unidad Militar de Emergencias, que trasladó al herido, del que todavía no hay datos, al Complejo Asistencial Universitario de León.