La brigada de obras de Astorga acomete labores de mejora y mantenimiento

El Ayuntamiento de Astorga, a través de la brigada municipal de obras, ha llevado a cabo labores de mejora y puesta a punto del parque infantil situado en la avenida Ponferrada. Los trabajos han consistido en el arreglo y pintado de los bancos, así como en la revisión y ajuste de la tornillería de los juegos infantiles, «garantizando así un uso seguro y adecuado de estas instalaciones destinadas a los más pequeños», explica el consistorio.

Nada más comenzar la legislatura política, el equipo de gobierno puso en marcha estas actuaciones, dado que el parque presentaba un estado deficiente de conservación y mantenimiento.

Una vez finalizadas las tareas de reparación y restauración en este espacio, se continuará con un plan de mantenimiento progresivo en el resto de parques y zonas verdes de la ciudad.

El Ayuntamiento recuerda la importancia de las labores de revisión y mantenimiento periódico en los parques infantiles, con el objetivo de garantizar tanto la seguridad de los niños como la conservación de los espacios públicos destinados al disfrute de toda la ciudadanía.