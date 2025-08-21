Riaño busca fecha para celebrar la nueva edición de la «Hila social»

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

La localidad de Riaño tenía que celebrar este sábado 23 de agosto el segundo en cuentro asociativo «La hila social» después de que ninguno de los ayuntamientos que conforman el CEAS mostrarse interés en poner en marcha esta nueva edición. Los acontecimientos de los incendios que vive la montaña de Riaño a obligado a suspender esta «Hila», según señala Camino Gutiérrez concejala de cultura del Ayuntamiento de Riaño. La intención ahora es esperar unos días a que la situación de los incendios finalice para mantener una reunión por internet con todas las asociaciones de la montaña y determinar qué día se va a celebrar dado que el año pasado se hizo en septiembre. La idea es celebrar este evento en una fecha que haya puente festivo para que puedan venir los que está fuera de la comarca. «Nuestra intención es buscar una nueva fecha dado que cuando se dejan los temas es muy difícil volver a retomarla aunque sea para el año que viene. Tenemos que normalizar esta nueva actividad», según Gutiérrez quien precisó que aunque haya menos asociaciones la intención es hacerla para mantener esta hila social todos los años.

La Hila Social surge del interés del ayuntamiento de Riaño y el CEAS de dinamizar el tejido asociativo de la zona, poniendo en valor el trabajo que desarrollan las entidades sociales y que hasta la fecha no disponían de un espacio propio para mostrarlo. En esta edición se abrió la inscripción a más asociaciones.