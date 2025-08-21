Astorga se viste de fiesta. Música, teatro, deporte, juegos... Y muchas más propuestas tienen una destacada presencia en la capital maragata, que desde el 20 de agosto ya cuenta con destacadas actividades, aunque la inauguración oficial será este sábado 23 con el pregón... y hasta el 31 de agosto.

El programa JUEVES 21 DE AGOSTO

17.00. Inauguración IX Memorial Cesar Río de pádel. Pistas municipales.

17.00. 1ª Etapa Vuelta Chapista. Plaza Mayor.

20.00. Conferencia «Leyendas de la noche». Adolfo Alonso Ares. Casino.



VIERNES 22 DE AGOSTO

17.00. 2ª Etapa Vuelta Chapista. Plaza Obispo Alcolea.

17.00. Torneo de Tenis Ciudad de Astorga.

19.00. Los Muértimes. Cine Velasco.

20.00. Presentación del libro «Nemo Propheta In Patria» de José María Fernández Chimeno. Biblioteca de Astorga.

21.30. Concierto de la Banda Municipal de Música de Astorga. Jardín de la Sinagoga.

23.30. Neonoe Dj set–Summer Edition. Plaza de Santocildes, número 10.

Vecinos y visitantes tienen asegurada la diversión. Para todas las edades con un programa en el que nadie se queda fuera. Santa Marta, la patrona de la ‘bimilenaria’, abre de par en par las puertas de su casa, Astorga, para que tanto en los diferentes escenarios bajo techo como especialmente en la calle la alegría y el jolgorio no falta. Desde por la mañana hasta bien entrada la madrugada. Propuestas que desde hace años son ya una seña de identidad en estas celebraciones patronales como la Vuelta Chapista, el torneo de billar, el fútbol o los particulares ‘sanfermines’ para los más pequeños con astados hinchables mucho menos peligrosos que los que recorren las calles de Pamplona escribirán las páginas de un libro de recuerdos que apuesta también fuerte por la música, desde el Electro Astúrica con la música electrónica como referencia, pasando por las grandes orquestas como La Misión, La Última Legión, Waykas o Malassia, grupos como Pandorado, Taikonautas y Beatriz, o el reconocido Festival Música en la Catedral con la en este caso con la música clásica como exponente. Tampoco puede faltar la Noche Celta con Bras Rodríguez como protagonista. Sin olvidarse de la Noche Flamenca. El teatro, en el Gullón o en la calle, también tiene su destacada relevancia. Desde La Traviata a compañías como Mixticius. La nueva demostración de fuerza de la Familia Jiménez servirá también para que el interés no cese a lo largo de unas fiestas que tienen como pregonera este año a la periodista Olga Lambea. Gigantes y Cabezudos, una parte importante de la fiesta y de las tradiciones de la ciudad, tampoco faltarán. Ni los Fuegos Artificiales para cerrar el día 31 las celebraciones. Y para los niños una amplia variedad de propuestas, que junto a la Vuelta Chapista y el ‘Corre, que viene el toro’, también incluyen las marionetas de Gorgorito y Peneque con estatua incluida desde hace años en el Jardín de la Sinagoga, los hinchables, la ciencia, la pintura... y para los que aún tienen en su interior a ese niño que fue el Juego pa Guajes. El deporte también tiene su amplia cabida. Desde los partidos del Atlético Astorga en La Eragudina, el tenis, pádel y fútbol sala pasando por el billar a tres bandas, ajedrez, baloncesto, petanca y bolos maragatos.