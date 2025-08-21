Astorga: A todo ritmo y para todos los gustos con la mejor y más variada música

La música es el ritmo de las fiestas. Y en santa Marta 2025 esta propuesta abarca todos los gustos y edades. Nadie va a quedarse sin disfrutar del estilo que mejor acompasa con su vida. En la calle y sus diferentes escenarios o bajo techo como el Teatro Gullón y la Catedral de Astorga.

El programa SÁBADO 23 DE AGOSTO

10.30. XXVI Torneo de Ajedrez Santa Marta. Pabellón municipal Felipe Miñambres.

11.00. Exposición de gigantes y cabezudos. Plaza Mayor.

11.30. Salida de gigantes y cabezudos acompañados por el tamboritero. Centro ciudad.

12.30. La hora de Gorgorito de la compañía Maese Villarejo. Marionetas. Jardín de la Sinagoga.

17.00. 3.ª etapa. Vuelta chapista XLIII. Plaza Santocildes.

17.00. XXIV Torneo de Billar a Tres Bandas «Ciudad de Astorga». Plaza de los Marqueses (edificio Policía Municipal).

17.00. III Exposición de Bonsáis, a cargo de aficionados al bonsái de León. Jardín de la Sinagoga.

17.30. II Concentración de Pendones. Salida desde la localidad de Murias de Rechivaldo y llegada a la plaza Mayor de Astorga.

18:00. Jornada de puertas abiertas. Slot club Astorga. Plaza de los Marqueses.

19:30. Partido amistoso de fútbol entre el Atlético Astorga-Guijuelo. Estadio La Eragudina.

20.00. Pregón de fiestas a cargo de la periodista Olga Lambea. Apertura oficial de las fiestas de Astorga. Interpretación de los himnos de Astorga y España por la Banda Municipal y la Coral Excelsior. Plaza Mayor.

20:30. Ciclo de Música en la Catedral organizado por la Asociación de Amigos de la Catedral de Astorga. Intérpretes: Enrique Abello y Santiago Banda: órgano. Lugar: Catedral de Astorga.

21.00. La Traviata concierto escenificado. Teatro Gullón. Entrada general: 10 euros.

22.30. Concierto de Ramoninos. Organiza Ch iringuito el Aljibe. Avenida. Doctor Mérida Pérez.

23.30. Concierto a cargo del grupo ‘Salvaje’. Plaza Mayor de Astorga.

Y es que la música cobra fuerza en la capital maragata de la mañana a la noche. Y con las orquestas y grupos musicales como destacados protagonistas. Entre ellos la orquesta más grande de España, La Misión, que hará acto de presencia la noche del martes 26 en el aparcam9iento de San Roque. Allí también hará disfrutar a los asistentes otra de las propuestas que el pasado año se convirtió en todo un éxito, Electro Astúrica. En esta ocasión con protagonismo para Dj Pepo, David Meiser, Capi Dj, Dubois e Izzo. Y en la noche del viernes 29 de agosto. La Plaza mayor será otro de los grandes escenarios musicales. Por orden cronológico empezando por el grupo Salvaje con su rock&roll el sábado 23 y siguiendo el domingo 24 con otra propuesta contundente, el grupo Waykas. También con un gran predicamento tendrá su importante protagonismo La Última Legión con su pop, indie y rock el lunes 25.

‘Música en la Catedral’, fiel a su cita con Santa Marta 2025 La Catedral de Astorga será otro de los escenarios musicales en las fiestas en honor a Santa Marta. Y lo hará con una propuesta que desde hace años eleva a la máxima expresión la música clásica en el templo religioso maragato. Música en la Catedral organizada por la Asociación de Amigos de la Catedral propone este año tres citas en su programa.

El sábado 23 serán Enrique Abello y Santiago Banda los protagonistas, lo mismo que el martes 26 Elsa Ferrer y Canco López mientras que la tercera y última entrega de este ciclo llegará de la mano de Matías Sagreras el jueves 28 de agosto.

La propuesta musical de Santa Marta 2025 alcanza también otras propuesta interesantes como el Concierto Especial de Fiestas a cargo de la Banda Municipal de Música Ciudad de Astorga en el Jardín de la Sinagoga el viernes 22 o en el Casino de Astorga Neonoe Dj set Summer Edition también en la jornada del primer viernes de las fiestas patronales.

Y el sábado 23 el concierto de Ramoninos en la Avenida Mérida Pérez. El trío San Marcos, por partida doble, también estará presente en las fiestas de la capital maragata.

El miércoles 27 el grupo asturiano Beatriz hará escala en Astorga dentro de su gira ‘Yo lo soñé’. O el jueves con la Noche Celta en este caso a cargo de Bras Rodríguez y ‘El Bosque de ls Hadas’. Y el sábado, la noche más larga de las fiestas en honor a Santa Marta, el protagonismo se lo llevará Malassia y posteriormente la Macrodisco Rave. No faltará en la plaza más concurrida de la ciudad el flamenco. En este caso con una noche especial para cerrar las fiestas el domingo 31. El teatro Gullón también abrirá sus puertas a la música. Y con mucha calidad. Con la Traviata en un concierto escenificado el sábado 23 o el martes 26 de la mano de Pandorado y Taikonautas. Swingueando tendrá su importante espacio el jueves 28. Los pasacalles tampoco faltarán de la mano de Aires de Perales, Sartaina, la Escuela de Música de Astorga o la Charanga 3 Violetas.