Un pirómano insiste en Fasgar

La Junta de Castilla y León denunció que «alguien ha prendido por detrás de los operativos que trabajan en la extinción del incendio forestal de Fasgar», iniciado el pasado 8 de agosto en el término municipal de Murias de Paredes, que se encuentra desde el pasado jueves en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR). A través de una publicación en el perfil «Naturaleza Castilla y León» de la red social X, el Gobierno autonómico explicó que esta situación ha «roto la estrategia» de extinción, de forma que ha obligado a «replantear las posiciones» y ha provocado «un claro inconveniente en la gestión de la emergencia».

El incendio de Barniedo de la Reina, en el municipio leonés de Boca de Huérgano, y que entró en la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa, sigue bastante activo y con mucho perímetro por controlar, y el viento sigue siendo el principal problema para las tareas de extinción. Lo aclara el director técnico de extinción de este incendio, Víctor Fernández, quien ha explicado que se están intentando aprovechar las horas de bonanza meteorológica para avanzar en la perimetración de las llamas, ya que las previsiones, al igual que en los últimos días, adelantan que la zona se verá afectada por fuertes rachas de viento por la tarde. El incendio, iniciado el pasado miércoles a causa de un rayo y que ha llegado a Palencia, tiene activado el nivel de peligrosidad 2 ante el posible riesgo para poblaciones; ya hubo desalojos en Valverde de la Sierra, y en la provincia palentina. La evolución del incendio durante esta noche ha sido desfavorable en el flanco sur, entre Boca de Huérgano y Valverde de la Sierra, donde se ha trabajado con medios aéreos para contener avance, mientras que las brigadas terrestres trabajan en apoyo con contrafuegos y ataque directo a las llamas. En estos momentos, los «trabajos avanzan muy bien, ya que la humedad relativa y la temperatura han mejorado», ha explicado Fernández, quien ha insistido en que el viento es el principal enemigo con una vegetación muy seca y que quema rápidamente.

La situación de los incendios forestales en Castilla y León avanza de «manera significativa» y de forma favorable, según ha indicado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, gracias a la mejora de las condiciones meteorológicas, lo que ha permitido rebajar la gravedad de los fuegos en las últimas horas, aunque se sigue pendiente del viento sobre todo por la tarde. Aunque llamó la atención sobre el sucedo del foco en el incendio de Fasgar, al pedir detenciones de los pirómanos. «Las condiciones están siendo favorables y se avanza de manera significativa en la extinción», ha indicado Mañueco en la rueda de prensa para presentar las ayudas urgentes a las zonas afectadas por los incendios, y ha insistido en que «cuando las circunstancias dan la oportunidad, el operativo funciona con eficacia». Actualmente se lucha contra 7 incendios de índice de gravedad potencial 2, después de que haya pasado a controlado el incendio de Caín de Valdeón: son los fuegos de Fasgar, Anlleres del Sil, Barniedo de la Reina, Llamas de Cabrera y Gestoso, en León; Porto, en Zamora; y Cardaño de Arriba, en Palencia. Hay otros 8 de nivel 1, en Yeres, Paradiña, Castrocalbón, La Uña y Canalejas, en León; además de otras zonas del oeste. Además, se mantienen 15 fuegos controlados pero que exigen vigilancia por posibles reactivaciones, tras once días en los que se han declarado en Castilla y León más de 200 incendios. Mientras se avanza en el fuego de Llamas de Cabrera, con casi todo el perímetro estabilizado pero conteniendo el fuego todavía activo, los trabajos se centran en Fasgar, con una zona especialmente conflictiva y virulenta, que se intentará frenar a lo largo del día. También preocupa el de Anllares del Sil, que ayer sufrió una activación violenta pero se controló, aunque tiene focos muy activos, y se vigilan las reactivaciones en Paradiña y Gestoso.