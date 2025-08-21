Los rebaños de ovejas retornan de los pastos de verano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El tránsito de un rebaño de unas 1.500 ovejas por la ciudad de León, que tendrá lugar este viernes, 22 de agosto, obligará a llevar a cabo cortes parciales de tráfico en varias vías públicas de la capital leonesa.

Los animales retornan con este movimiento de los pastos en los que han pasado lo que va de verano y toca regresar. tras pasar estos meses ‘al fresco’.

Es la trasterminancia, la ‘hermana menor’ de la trashumancia, que se caracteriza por movimientos de rebaños de tipo estacional y de corto recorrido.

Este regreso motiva cortes de tráfico en León, donde la Policía Local de León ha informado de que los cortes parciales previstos para este viernes se efectuarán de forma progresiva entre las 9 y las 12 horas, aproximadamente, y afectarán al tráfico rodado de la avenida Portugal, la avenida Fernández Ladreda, la carretera Vilecha, la avenida Carrero Blanco, la calle Los Aluches, la avenida La Lastra, la calle La Flecha, la avenida San Froilán y la travesía Cirujano Rodríguez. La Policía Local recomendó este miércoles a los conductores evitar estas rutas durante las horas mencionadas y utilizar vías alternativas. En cualquier caso, los agentes velarán en todo momento por la seguridad de la ciudadanía y la fluidez del tráfico, tal y como señala el Ayuntamiento.

El pasado mes de junio, antes de que el calor comenzase a apretar, las ovejas emprendieron la marcha para pasar mejor el apuro de los termóemtros, un viaje que ahora emprende de nuevo para regresar.