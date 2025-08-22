Cortadas cuatro vías provinciales y la N-621

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Según la DGT se encuentran cortadas por el fuego o el humo de los incendios ocho carreteras, una de ellas de titularidad nacional, la N-621, entre Boca de Huérgano y Barniedo de la Sierra, en las inmediaciones de Picos de Europa así como siete provinciales. De ellas, cuatro se encuentran en León: la LE-4212, entre Cariseda y Chano, la LE-7311, entre Nogar y Castrillo de Cabrera, la LE-5228 entre Bouzas y Corporales, y la LE-2703, entre Portilla de la Reina y Posada de Valdeón. El fuego también obliga a cerrar la P-217, entre Cardaño de Arriba y Cardaño de Abajo, por la afección del foco palentino del fuego de Barniedo de la Reina. las vías ZA-103, entre San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria, y la ZA-104, entre esta última localidad zamorana y Ribadelago.