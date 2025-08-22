La Fele activa un servicio gratuito de asesoramiento

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Federación Leonesa de Empresarios (Fele) ha activado un servicio de información y asesoramiento para empresas y autónomos afectados por los incendios, con el fin de canalizar dudas, orientar sobre las medidas de apoyo anunciadas y acompañar en la tramitación de solicitudes.

La Federación ha informado en una nota de prensa de que las empresas, tanto asociadas como no asociadas, podrán dirigirse a través del correo electrónico incendios2025@fele.es para recibir atención personalizada.

Por otro lado, y tras el anuncio del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, de un plan de ayudas para los afectados, Fele ha valorado este primer paso y ha mostrado su disposición a colaborar en su desarrollo y seguimiento.

Fele apuesta por ayudas directas y ágiles para la reparación de instalaciones, maquinaria, vehículos y reposición de mercancías y prestaciones extraordinarias por cese de actividad para autónomos y pymes que, sin cerrar definitivamente, han visto paralizada su actividad. Otra de las medidas que propone son exenciones temporales de impuestos.