Planas compromete el pago de la PAC a los agricultores

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró ayer que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) llegarán «exactamente igual» a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios que han arrasado parte del país, pero con un impacto «limitado» en el campo.

En una entrevista en TVE, el titular de Agricultura mostró su preocupación por cultivos como el de viñedo, que comienza ahora la vendimia en zonas de Orense afectadas por los fuegos, también por el trigo que se cosecha en áreas de Castilla y León y por otros cultivos permanentes como el olivar, los almendros y los cítricos. Sobre la ganadería extensiva, Planas ha alertado no tanto del número de cabezas que se puedan haber visto afectadas, sino del cambio en el lugar donde comen y, en general, en los pastos, ya que muchos de ellos se han quemado.

Por tanto, los ganaderos tendrán que recurrir al forraje, algo que «lógicamente» supone más coste,dijo.

En general, el ministro ha puntualizado que la superficie agraria afectada es «muy limitada", tras advertir que se trata de una situación «cambiante» que están siguiendo desde el Ministerio para, una vez tener la fotografía completa cuando se hayan extinguido los fuegos, poder ver qué medidas tomar al respecto con las autonomías.

Planas insistió en que el sector contará «exactamente igual» con las ayudas de la PAC. "Este es un mensaje muy claro que traslado a todos los agricultores y ganaderos, si una superficie es afectada por el incendio, es fuerza mayor. Fuerza mayor que declara la comunidad autónoma y por tanto se van a percibir las ayudas de la PAC", recalcó.

SEGURO

Asimismo, el seguro agrario «cubre en sus líneas» tanto las actividades agrarias, las forestales como las ganaderas y el riesgo de incendio está cubierto ahí, añadió, un seguro que está subvencionado por el Estado en un 40 % y donde el Ministerio ya ha llevado a cabo el pago de las indemnizaciones de los incendios del mes de julio. En cuanto a la comunicación con las propias autonomías, Planas explicó que mantiene reuniones de forma mensual con los consejeros de Agricultura y que el próximo encuentro está previsto de cara al principio del mes de septiembre.

Por último, el ministro advirtió de que se trata de una situación «tremendamente dramática» y ha aprovechado su intervención para mostrar su solidaridad y apoyo con los familiares y amigos de las víctimas, con todos los afectados en particular, agricultores y ganaderos y con aquellos que están luchando en los incendios.

"Hace falta unidad, lealtad y colaboración entre las administraciones ante esta situación y de igual forma que hemos puesto, sin ningún límite, todos los medios disponibles del Estado para apoyar a las comunidades autónomas e, incluso, movilizado el mecanismo europeo de protección civil, vamos a colaborar para conseguir la recuperación y la reactivación de las zonas que han sido afectadas por los incendios", aseguró el ministro.