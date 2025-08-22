UCCL lamenta la falta de coordinación del operativo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) reclamó ayer más medios técnicos y humanos y una mayor coordinación entre administraciones frente a los incendios forestales, así como un cambio en los protocolos de extinción y una revisión profunda de las políticas silvícolas de la Junta ante lo que considera un «fallo estrepitoso» del plan de prevención, vigilancia y extinción de incendios. El coordinador regional de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, afirmó en rueda de prensa que están «muy indignados» por la situación que está viviendo Castilla y León, con unos datos «escandalosos» de incendios forestales, en una crisis que todavía no ha acabo porque sigue habiendo fuegos activos.

También insistió en que la prioridad tiene que ser la extinción de esos fuegos, para lo que reclamó más medios además de mejor coordinación..