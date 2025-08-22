Alubia para la fiesta en Laguna de Negrillos

Laguna de Negrillos se viste un año más de fiesta en agosto. Lo hace con la alubia como protagonista, una legumbre que ha dado vida a la zona y que se convierte en el mejor argumento para que la localidad destape sus mejores esencias festivas. Cuatro días intensos de actos llenarán de diversión las calles de la localidad en un programa completo elaborado por el Ayuntamiento de Laguna de Negrillos.

El chupinazo oficial a los festejos será este viernes a las 20.30 horas con el pregón a cargo de la peña Jaia, una de las más veteranas y activas. En la plaza San Juan Bautista y justo antes de la coronación de la Reina y Damas de la Alubia 2025. La verbena con el grupo San Marcos y la XIV Alubia Rock con En tol Sarmiento, Termofrigidus y Zoster y la discoteca móvil Dj Tino marcarán el ritmo de la noche y la madrugada. El sábado la matinal albergará la concentración de peñas y los actos religiosos, en este caso con la misa en la iglesia de San Juan Bautista. Y para reponer fuerzas, macarrones para todos. La tarde tendrá como actividades destacadas la Alubia Street Food–Foodtruck y la Ruta de Peñas y Partys por los chiringuitos. La música, ya con la noche marcando el paso, con la Macrodisco Rave y el Hit’s 2000 Festival con Bea Bronchal, Dani Mata, Ariel de Cuba, Lorca y Dj Xavi in Session. El domingo la matinal estará dedicada a las peñas y los actos religiosos con la ‘Paella para Todos’ a las 15.00. La tarde para el Desfile de Peñas con la Reina y Damas de la Alubia 2025. Y para la Alubia Street Food–Foodtruck, el Show Willy Pomper, la Discomovida Dj Tino y la verbena con el grupo Radar. Y el lunes llegará también repleto con la misa en horario de mañana y la Alubiada a las 15.00 horas donde se repartirán nada menos que 1.100 raciones para vecinos y foráneos. El concurso mata de alubias, los hinchables acuáticos y Fiesta de la Espuma, la Zumba Master Class, el bollo preñao y la verbena amenizada por la Super Macro Disco Show Tyvoly pondrán la guinda a unas fiestas con sabor y diversión.