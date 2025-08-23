Valdeón, a salvo, anima a visitar Picos de Europa

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El fuego ha asestado un duro golpe al turismo rural, de ahí que núcleos afectados, como los del valle de Valdeón, hayan hecho un llamamiento «ahora que el peligro va pasando» y que los incendios «empiezan a estar controlados», a visitar sus pueblos y consumir productos locales para así «llenar sus calles de vida de nuevo».

Las llamas llegadas del incendio de Barniedo de la Reina, municipio perteneciente a Boca de Huérgano, pusieron en jaque a los ocho pueblos de este valle del corazón del Parque Nacional de Picos de Europa, donde los vecinos, pese a la orden de desalojo, no dudaron en quedarse a defender sus tierras; los mismos que ahora piden que se eche una mano también a la montaña palentina. «En solidaridad con otros pueblos y comarcas que aún siguen su lucha contra el fuego quedan suspendidos todos los actos programados para los días 23 y 24 de agosto en el marco de las fiestas de Nuestra Señora de Corona (declaradas de Interés Turístico Provincial) a excepción de la procesión», han indicado en este sentido.

Precisamente, el Centro de Visitantes de Valdeón ha abierto este jueves de nuevo sus puertas en el Parque Nacional de Picos de Europa tras el incendio declarado en Barniedo de la Reina, municipio perteneciente a Boca de Huérgano, que puso en jaque a los ocho pueblos de un valle donde los vecinos se quedaron a defender sus tierras y que finalmente consiguieron salvar las casas de las llamas.

Después de que el fuego ya no sea una amenaza inminente para la vertiente leonesa del Parque Nacional, los ganaderos de Amieva, en el Principado de Asturias, temen que los incendios de Valdeón estén empujando a las manadas de lobos a la vertiente asturiana del Parque Nacional, aumentando los ataques que aseguran ya sufren casi diariamente desde hace un mes, según informa la televisión pública asturiana.