El incendio de Caín cancela todas las reservas del valle

Este fin de semana se ha reavivado el fuego en las proximidades de la Ruta del Cares que se había iniciado hace unos días en Asturias y que penetró en la vertiente leonesa. El sábado a las cuatro de la tarde cobró fuerza aunque por la noche, con la bajada de las temperaturas, se calmó. Sin embargo, el domingo por la mañana volvió a reavivarse. El pedáneo de Caín y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Posada de Valdeón, Marino Pérez, explicó que las llamas están entrando en Cerezales en la canal que hay encima del Anchurón. El fuego está en la zona alta llegando a la cruz de Ario donde se ha ido quemando poco a poco y con el viento del sábado por la tarde. «Lo que se pudo apagar en una hora va a causar que las canales que no se quemaron antes se puedan quemar ahora», según el pedáneo de Caín.

El valle de Valdeón ha sufrido la cancelación total de las reservas después de unas previsiones de ocupación de más de 90% y lo mismo sucede con las comidas. «Esto significa unas pérdidas brutales", señala. La ruta sigue cerrada al tránsito, pero Pérez señala que ha realizado el recorrido hasta el límite con Asturias donde no se ha quemado nada ya que el fuego está en la parte alta de los Picos. El pedáneo lamenta que se haya tomado la decisión de clausurarla. «Es verdad que desde el límite con Asturias hacia delante, de la pasarela, está todo quemado y piedras en el camino. Pero hasta ahí se puede hacer la ruta perfectamente. Para ver el incendio en la parte de León tienes que andar mucho, varias horas», añade.