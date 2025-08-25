Intervalos nubosos sin descartar chubascos en la montaña para este lunes en León

El cielo seguirá cubierto en León, con chubascos aislados, durante todo el fin de semanaDL

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes en León intervalos de nubes altas por la mañana y de evolución diurna a partir del mediodía, sin descartar algún chubasco aislado en la montaña por la tarde.

Las temperaturas sin cambios y mínimas en ligero ascenso que se situarán entre los 12 y 16 grados y máximas que alcanzarán los 33 grados.

El viento será flojo y variable, predominando el suroeste durante las horas centrales del día.