Intervalos nubosos sin descartar chubascos en la montaña para este lunes en León

El viento será flojo y variable

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este lunes en León intervalos de nubes altas por la mañana y de evolución diurna a partir del mediodía, sin descartar algún chubasco aislado en la montaña por la tarde.

Las temperaturas sin cambios y mínimas en ligero ascenso que se situarán entre los 12 y 16 grados y máximas que alcanzarán los 33 grados.

El viento será flojo y variable, predominando el suroeste durante las horas centrales del día.

