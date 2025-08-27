Un militar leonés, intubado y en la UCI tras el accidente en los incendios de Ourense

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ministra de Defensa, la leonesa Margarita Robles, ha realizado un balance de la situación de los militares heridos durante los incendios forestales. De los dos militares leoneses del Ejército de Tierra que este martes resultaron heridos en un accidente con un camión de ganado en Ourense, Robles ha precisado que uno de ellos está muy grave, intubado y en la UCI, y el otro en su casa con supervisión médica.

El accidente fue impactante. Sus propios compañeros del Ejército del Aire han realizado un video de aliento para las víctimas y sus familiares que han difundido por las redes y que resulta conmovedor.