Los patios con más arte están en Santa Colomba de Somoza

El Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza y Turismo Maragatería vuelven a reunir en torno a sus afamados patios maragatos a más de 60 expositores que mostrarán buena parte de la tradición artesana que aún se conserva en la zona y otros lugares de España. A partir de las 17.00 horas del viernes 29 y hasta el domingo día 31 de agosto a las 19.00 horas se podrá visitar en la localidad de Santa Colomba de Somoza la Feria de Artesanía y los patios maragatos tradicionales que alojan las diferentes artes y oficios.

Programación VIERNES 29 DE AGOSTO

17.00. Inauguración oficial de la Feria de Artesanía en la plaza frente al Ayuntamiento. Con presdencia de autoridades.

18.00. Charla interactiva sobre la miel, sus propiedades y la importancia de las abejas por el Profesor Enjambre. Patio Quichín.

18.30. Juegos infantiles tradicionales, taller de malabares,... En la zona de la Feria (barrio de la Iglesia).

19.00. Visita deCRispín D’Olot. Artesano de la lengua a los distintos patios de la Feria.

21.00. Cierre de la Feria.



SÁBADO 30 DE AGOSTO

11.00. Apertura de la Feria.

12.30. Taller de acuarela y color de María Salas. Precio: 5 euros. Incluye material y se llevan la lámina.

15.00. Cierre de los patios para la comida de los artesanos.

17.00. Apertura patios.

18.00. Taller demostrativo de tejido con bastidores a cargo de Pilar Crespo en el Patio Quichín.

19.00. Taller de elaboración de cintas maragatas en Casa Quichín a cargo de Charo Fernández.

20.00. Descubre como hacer una flauta maragata con Pepe el artesano en su puesto. Frente al Ayuntamiento.

21.00. Cierre de los patios.



DOMINGO 31 DE AGOSTO

11.00. Apertura patios.

12.00. Taller de marroquinería con Andrés Peláez en la Casa Gabriel.

13.00. Aprende distintos tipos de cosidos artesanos con Eva Rainbow. Casa Matías.

19.00. Clausura de la Feria.

A esa hora, las cinco, tendrá lugar la inauguración oficial de la Feria en la plaza frente al Ayuntamiento. Además, el trovador juglaresco Crispín d’Olot recorrerá los patios durante la tarde de la primera jornada amenizando con su música y sus versos en esta feria artesanal que supone una oportunidad para descubrir la belleza de los patios maragatos, que solo abren sus puertas al público una vez al año durante la realización de la misma, así como para poder admirar la arquitectura tradicional de la comarca y disfrutar de la belleza del entorno. Ya en marcha la Feria los asistentes podrán disfrutar a lo largo de estos días de numerosos talleres para pequeños y grandes y demostraciones de los diferentes oficios artesanales que ocupan los patios y plazas. A partir del sábado se podrá visitar desde las 11.00 a las 15.00 y desde las 17.00 a las 21.00 horas y llegará a su fin el domingo a las 19.00 en que quedará clausurada, pero no así la artesanía que en Santa Colomba de Somoza se mantiene activa en el Centro Artesanal Maragato (CAM).