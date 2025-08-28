UPL pide al Gobierno declarar como “zona catastrófica” el área afectada por el incendio de Garaño

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Tras haberse hecho público el listado aprobado por el Gobierno para la declaración como “zona catastrófica” de áreas afectadas por incendios forestales, desde Unión del Pueblo Leonés (UPL) han pedido al ejecutivo que incluya en dicho listado dos importantes incendios de la Región Leonesa como los de Garaño (León) y Cipérez (Salamanca), que no se recogen en el listado del Gobierno.

Del mismo modo, los leonesistas solicitan al Gobierno que aclare la extensión de las áreas declaradas “zona catastrófica” en algunos de los incendios que se recogen en el listado, y en este sentido, si por su cercanía el incendio de Fasgar se ha incluido en el de Igüeña y si el de Llamas de Cabrera se habría incluido en el de Yeres.

Asimismo, piden que se aclare también si las zonas de la provincia de León afectadas por los incendios de Porto y Molezuelas de la Carballeda (es decir, las áreas de La Baña y Castrocalbón) se incluyen en su declaración como “zona catastrófica”, dado que en el listado del Gobierno solo recoge en los mismos la referencia a la provincia de Zamora, aunque afectaría tanto a esta como a la de León.

Por ello, desde UPL piden al Gobierno que rectifique los casos de Garaño y Cipérez para incluirlos en el listado de zonas afectadas gravemente por incendios forestales, así como que se aclare explícitamente si las áreas de Fasgar, Llamas de Cabrera, La Baña y Castrocalbón están incluidas entre las zonas afectadas, de cara a que particulares y ayuntamientos afectados por estos incendios no se vean excluidos de las ayudas estatales para zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil (o zona catastrófica).

En este aspecto, los leonesistas recuerdan que en estos incendios llegaron a ser evacuadas numerosas localidades, resaltando además el hecho de que “se quemaron casas, corrales y naves agrícolas”, repercutiendo con ello en “enormes pérdidas económicas, además de las de patrimonio natural y el dolor social sufrido, aumentado por la pérdida de vidas humanas”.

Por ello, desde Unión del Pueblo Leonés apuntan que resulta “del todo incomprensible” la exclusión por parte del Gobierno de las áreas afectadas por los incendios de Garaño y Cipérez del listado de zonas que serán declaradas por parte del Gobierno central como zona catastrófica por haber sufrido graves incendios forestales este verano, y piden también que se aclare si las áreas de Castrocalbón, Fasgar, Llamas de Cabrera y La Baña están o no incluidas, ya que según señalan “los daños han sido muy importantes en estas zonas”, por lo que apuntan que “no deben verse excluidas en ningún caso de las ayudas que pretenda habilitar el Gobierno a los afectados por incendios”.

Y es que, según apuntan los leonesistas, la no inclusión de estas áreas como “zona catastrófica” implicaría que los afectados no pudiesen acceder a las compensaciones estatales por daños sufridos que se habilitasen, u otras medidas especiales como beneficios fiscales o exenciones a cuotas de la Seguridad Social para zonas afectadas por los incendios, considerando desde UPL “vital” que tanto los afectados como los municipios puedan acceder a ayudas o compensaciones para facilitar la recuperación de estas zonas y los sectores económicos afectados.