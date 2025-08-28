El pueblo de León donde nació el arte mudéjar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Sahagún es conocido como la "cuna del arte mudéjar" debido a la gran cantidad de edificios y de monumentos que se construyeron en la localidad durante la Edad Media, concretamente en el siglo XII. En esta época, los musulmanes habían sido expulsados de la región, pero muchos de ellos se quedaron y continuaron trabajando como artesanos y constructores.

La arquitectura mudéjar en Sahagún se caracteriza por el uso de ladrillos y tejas, así como por la presencia de arcos y columnas. Se trata de fusionar los estilos arquitectónicos cristianos e islámicos. Los constructores mudéjar, que eran musulmanes que se habían convertido al cristianismo o que trabajaban para los cristianos, aportaron sus conocimientos y técnicas para crear edificios que combinaban elementos de ambos estilos. Algunos de los edificios más destacados de esta localidad son la iglesia de San Tirso y la iglesia de San Lorenzo, ejemplos notables de la influencia mudéjar en su diseño y construcción.

Sahagún es un pueblo con una rica historia y cultura, influenciado por la presencia de musulmanes y la Reconquista. Su arquitectura mudéjar es un reflejo de esa historia y un atractivo turístico importante en la región.

Aunque Sahagún es conocido como la "cuna del arte mudéjar", el arte mudéjar en sí no nació allí. El arte mudéjar es un estilo arquitectónico que se desarrolló en la Península Ibérica durante la Edad Media, y se caracteriza por la fusión de estilos islámicos y cristianos. Sahagún es simplemente uno de los lugares donde este estilo arquitectónico se desarrolló de manera particularmente notable